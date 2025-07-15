Названа цель освобождения Петровки в ДНР
Кимаковский: бойцы ВС РФ ликвидируют карман у Дзержинска
Освобождение населенного пункта Петровка в Донбассе позволяет ликвидировать карман под Дзержинском, где сосредоточена украинская группировка.
Об этом заявил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский во вторник, 15 июля.
«Мы фактически начинаем ликвидацию кармана, образовавшегося в ходе наступательной операции на Дзержинск и на димитровскую группировку противника, где мы начинаем расширяться в сторону Димитрова, охватывая его с севера, и двигаемся в сторону Константиновки вдоль трассы», — прокомментировал он.Кимаковский добавил, что российская армия уничтожает вражеских операторов дронов на данном фронтовом участке. Об освобождении пунктов Петровка и Воскресенка докладывали в Минобороны России сегодня днем. В ведомстве отметили группировку войск ВС РФ «Юг» и «Восток».