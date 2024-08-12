Названы главные виновники нападения на Курскую область

Фото: iStock/blinow61
Основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что именно эти бригады организовали наступление на Курскую область и целенаправленно посягали на жизнь мирных жителей и уничтожали гражданские объекты.
Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все причастные к исполнению незаконных приказов, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности.
Читайте также:
Смирнов раскрыл число погибших при атаке ВСУ в Курской области
Пленный ВСУ Полторацкий назвал нападение на Курскую область бесцельным
Судьба жителей оккупированных ВСУ сёл в Курской области остается неизвестной
«В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство», — пояснила Петренко.
Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все причастные к исполнению незаконных приказов, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности.
Читайте также:
Смирнов раскрыл число погибших при атаке ВСУ в Курской области
Пленный ВСУ Полторацкий назвал нападение на Курскую область бесцельным
Судьба жителей оккупированных ВСУ сёл в Курской области остается неизвестной
Элина Позднякова