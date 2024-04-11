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Попытка высадки украинского десанта на Тендровскую косу — это «голливудский» эпизод, призванный оправдать вложения западный стран в ВСУ. С таким мнением выступил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.
Он отметил, что российские военные сражаются за идеалы Родины и защиту граждан, в то время как украинцы — за деньги.
По мнению сенатора, любые провокации, подготовленные Британией или любой другой страной, направленные против России, обречены на провал.
11 апреля ФСБ предотвратила попытку высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области. В результате столкновения группа диверсантов была уничтожена, а один из их членов был взят в плен. Представители ведомства заявили, что подготовка этой операции была осуществлена при участии британских спецслужб.
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По мнению сенатора, любые провокации, подготовленные Британией или любой другой страной, направленные против России, обречены на провал.
11 апреля ФСБ предотвратила попытку высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области. В результате столкновения группа диверсантов была уничтожена, а один из их членов был взят в плен. Представители ведомства заявили, что подготовка этой операции была осуществлена при участии британских спецслужб.
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Артем Кузьмин