Названы регионы, которые ВСУ пытались атаковать ночью
В ночь с 7 на 8 февраля силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, 11 БПЛА перехватили в Брянской области, шесть — над акваторией Черного моря, четыре — в Калужской области, еще один — в Курской.
Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел. Это произошло в ходе его рабочей поездки по Белгороду.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
