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Свыше сотни мирных граждан стали жертвами преступлений боевиков ВСУ в Селидово Донецкой народной республики. Об этом журналистам сообщил представитель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Местные жители (Селидово — прим. ред.) говорят о сотнях убитых… Мы даем очень консервативную оценку, более сотни (жертв преступлений ВСУ — прим. ред.)», — сказал Григорьев, отвечая на соответствующий вопрос.
Российские войска освободили от ВСУ Селидово 29 октября. Город находится приблизительно в 40 километрах к северо-западу от Донецка и является стратегически важным. Боевики имели здесь один из крупнейших укрепрайонов.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.
Перед этим сообщалось, кто лучше заботится об украинцах вместо украинских властей.
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