Названо число беспилотников, атаковавших Россию за 12 часов

25 сентября 2026, 22:10

Силы ПВО сбили 55 БПЛА над Россией за 12 часов

Фото: iStock/e-crow

За 12 часов средства ПВО перехватили 55 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





По данным военного ведомства, атака продолжалась с 08:00 до 20:00 пятницы, 25 сентября. Ее отражали в пяти регионах страны: в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также в Республике Крым. Кроме того, в течение этого времени беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.



