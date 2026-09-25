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Названо число беспилотников, атаковавших Россию за 12 часов

Силы ПВО сбили 55 БПЛА над Россией за 12 часов
Фото: iStock/e-crow

За 12 часов средства ПВО перехватили 55 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.



По данным военного ведомства, атака продолжалась с 08:00 до 20:00 пятницы, 25 сентября. Ее отражали в пяти регионах страны: в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также в Республике Крым. Кроме того, в течение этого времени беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.

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Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Лидия Пономарева

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