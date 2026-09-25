Названо число беспилотников, атаковавших Россию за 12 часов
Силы ПВО сбили 55 БПЛА над Россией за 12 часов
За 12 часов средства ПВО перехватили 55 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, атака продолжалась с 08:00 до 20:00 пятницы, 25 сентября. Ее отражали в пяти регионах страны: в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также в Республике Крым. Кроме того, в течение этого времени беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.
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Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.