Раскрыто, что пытались сделать хакеры из США в дни голосования в России

25 сентября 2026, 11:53

«Ростелеком» сообщил о кибератаках из США, Франции и Сингапура в дни голосования

Фото: iStock/welcomia

«Ростелеком» заявил о попытках сорвать работу дистанционного электронного голосования во время выборов в Госдуму. Среди источников атак компания назвала США, Францию и Сингапур. Вредоносный трафик шел из IP-сетей свыше 30 государств, признанных Россией недружественными, включая Великобританию и Украину.