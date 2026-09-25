Раскрыто, что пытались сделать хакеры из США в дни голосования в России
«Ростелеком» заявил о попытках сорвать работу дистанционного электронного голосования во время выборов в Госдуму. Среди источников атак компания назвала США, Францию и Сингапур. Вредоносный трафик шел из IP-сетей свыше 30 государств, признанных Россией недружественными, включая Великобританию и Украину.
В беседе с РИА Новости представители «Ростелекома» рассказали, что в период Единого дня голосования с 18 по 20 сентября специалисты отразили более 3 тыс. волн DDoS-атак. Их пиковая мощность достигала 1,7 Тбит/с.
За дни выборов системы защиты остановили свыше 170 млн попыток навредить веб-ресурсам. Эксперты пресекли и попытки несанкционированного доступа к инфраструктуре, связанной с голосованием.
Компания уделила особое внимание защите результатов волеизъявления. Злоумышленники пытались получить доступ к данным, раскрыть итоги раньше официального объявления или изменить сведения в системе.
По оценке «Ростелекома», интенсивность кибератак превысила показатели Единого дня голосования 2025 года и президентской кампании 2024 года. Целями атак стали портал «Госуслуги», ЕСИА, ресурсы Центральной избирательной комиссии, инфраструктура оператора связи и сервисы ДЭГ.
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