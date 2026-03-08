Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ со стороны ВСУ

08 марта 2026, 05:17

В Белгородской области энергоинфраструктура получила повреждения после обстрела ВСУ

Фото: iStock/Dragon Claws

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.





По предварительной информации, пострадавших нет. Однако серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты зафиксировали перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.





«Все аварийные службы находятся на местах. Информация о последствиях уточняется», — отметил Гладков.