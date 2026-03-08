Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ со стороны ВСУ
В Белгородской области энергоинфраструктура получила повреждения после обстрела ВСУ
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадавших нет. Однако серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты зафиксировали перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.
«Все аварийные службы находятся на местах. Информация о последствиях уточняется», — отметил Гладков.
Он добавил, что более точный масштаб разрушений будет оценён в светлое время суток.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Запорожской области беспилотник ВСУ попал по многоквартирному жилому дому в городе Васильевка. Губернатор Евгений Балицкий опубликовал видео, на котором показаны последствия атаки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.