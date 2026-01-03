Названо число обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

03 января 2026, 08:00

NYT: Трамп минимум 83 раза обещал закончить украинский конфликт за 24 часа

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп до выборов не менее 83 раз обещал завершить конфликт на Украине за один день. Об этом пишет газета The New York Times.





Напомним, Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре 2024 года. В должность он вступил 20 января 2025-го.

«Это легко по сравнению с некоторыми другими вещами, — заявил американский лидер в Вашингтоне в июне 2023 года. — Я бы сделал это за 24 часа».