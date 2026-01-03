Названо число обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа
NYT: Трамп минимум 83 раза обещал закончить украинский конфликт за 24 часа
Президент США Дональд Трамп до выборов не менее 83 раз обещал завершить конфликт на Украине за один день. Об этом пишет газета The New York Times.
Напомним, Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре 2024 года. В должность он вступил 20 января 2025-го.
«Это легко по сравнению с некоторыми другими вещами, — заявил американский лидер в Вашингтоне в июне 2023 года. — Я бы сделал это за 24 часа».28 декабря 2025 года он созвонился с коллегой из России Владимиром Путиным, после чего встретился в Мар-а-Лаго с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По итогам встречи Украина и США отмечали, что мирный план находится в стадии завершения, однако конфликт до сих пор не закончен.