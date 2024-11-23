Не был в окопе – не генерал: Зеленский выступил с призывом к военачальникам ВСУ

Владимир Зеленский призвал всех генералов ВСУ находиться в окопах. Слова президента Украины приводит издание «Инсайдер UA» в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все генералы должны находиться в окопах, а если они там не были, то он не считает их генералами, несмотря на опыт.
Зеленский объяснил свою позицию тем, что военачальники должны находиться в непосредственном контакте со своими подчинёнными.
При этом украинский президент добавил, что на фронте в настоящее время складывается очень сложная ситуация, которую он описал словами: «Вот такая война».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский испугался российского удара новейшей баллистической ракетой «Орешек».
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Зеленский объяснил свою позицию тем, что военачальники должны находиться в непосредственном контакте со своими подчинёнными.
При этом украинский президент добавил, что на фронте в настоящее время складывается очень сложная ситуация, которую он описал словами: «Вот такая война».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский испугался российского удара новейшей баллистической ракетой «Орешек».
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Анастасия Чинкова