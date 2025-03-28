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«Не дожмем, а добьем»: Путин оценил шансы завершения конфликта на Украине военным путем

Путин: Есть основания полагать, что ВС РФ добьют войска ВСУ
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежном поражении украинских войск в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента РФ, российские Вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу на всех участках фронта, освободив 99% территории Луганской народной республики и более 70% земель ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Текущие успехи ВС РФ подтверждают, что поставленные цели будут достигнуты.

«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — указал он.
Ранее российский президент Владимир Путин в рамках международного арктического форума в Мурманске подчеркнул, что планы американской стороны по присоединению Гренландии существовали давно. США, очевидно, будут и дальше системно продвигать собственные интересы в арктическом регионе.

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В российском городе толпа мигрантов набросилась на дочь бойца СВО
В Новом Уренгое толпа из семи мигрантов после травли избила дочь бойца СВО
27 марта 2025, 23:49

Фото: iStock/HappyManPhotography

В Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине. По информации Telegram-канала «Русская Община ZOV», инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.
Мать пострадавшей заявила, что в избиении участвовали семь человек. Слова пострадавших подкрепляются прямыми доказательствами: приезжие «бандиты» сняли свои издевательства на камеру и выложили их в Сеть.

После случившегося семья обратилась за помощью в Русскую Общину Нового Уренгоя. Теперь им помогают медициной, а также с юридической стороны. В сообщении канала указывается, что нападавшие, возможно, действовали под влиянием экстремистских материалов.

«(Они) целенаправленно мстят детям силовиков и воинов», — подчеркивается в посте.
Ранее подобные нападения уже случались, но оставались безнаказанными, что, по мнению авторов канала, позволяет молодым мигрантам свободно и нагло проявлять агрессию.

«Ошалевшие от безнаказанности абу-бандиты занимаются этим на постоянной основе», — резюмировали в канале «Русская Община ZOV».
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#человек
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Сыгравшую Манюню актрису внесли в «Миротворец»
14-летнюю актрису Екатерину Темнову внесли в «Миротворец»
27 марта 2025, 22:54

Екатерина Темнова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Главная героиня фильма «Манюня» Екатерина Темнова внесена в базу данных экстремистского ресурса «Миротворец» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. Звезде экрана всего 14 лет. Уточняется, что причиной внесения названы съемки в крымском лагере «Артек».
Кроме того, «Миротворец» обвинил ребенка в «поддержке российской агрессии и убийств граждан Украины», а также в «сознательном нарушении госграницы Украины», «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях» и в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Отмечено, что в базе опубликованы личные данные Темновой: домашний адрес и паспорт. До этого в «Миротворец» попал российский стилист Сергей Зверев, потерявший племянника, погибшего в зоне спецоперации.

Также «Миротворец» публиковал данные журналистов и других деятелей. Одним из них стал журналист Олесь Бузина, убитый в 2015 году в Киеве. Писатель известен публикациями «Вурдалак Тарас Шевченко», «Докиевская Русь»; «Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину» и другими.

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#мир
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Стало известно, когда может пройти второй раунд российско-американских переговоров
Второй раунд российско-американских переговоров может пройти в середине апреля
27 марта 2025, 22:00

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Второй раунд российско-американских переговоров в Саудовской Аравии может состояться уже в середине апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
«Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались. Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — сказано в материале.
Российско-американские переговоры прошли в Эр-Рияде в минувший понедельник, 24 марта. Обсуждалась черноморская зерновая инициатива, о которой говорили перед этим по телефону президенты Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта. В результате переговоров стороны договорились о запрете на удары по энергетической инфраструктуре Украины и России в течение месяца и о запрете использования торговых судов для военных целей.

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#сша
#переговоры
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В Еврокомиссии заявили о сохранении антироссийских санкций
Урсула фон дер Ляйен: ЕС сохранит санкции против РФ
27 марта 2025, 21:58

Фото: istockphoto/designer491

Евросоюз сохранит антироссийские санкции, заявила по итогам встречи лидеров ряда стран Европы и Канады по Украине во Франции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель», — произнесла политик на видео в сети Bluesky.
Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что антироссийские ограничения наносят вред Центральной Азии. Россия в свою очередь не раз говорила о том, что Европа и Запад своими действиями наносят ущерб мировой экономике. Рестрикции в отношении РФ стали вводить, начиная с 2014 года после того, как Крым стал российским регионом.

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#россия
#украина
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#сво
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#санкции
#еврокомиссия
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В Европе назвали страдающий от антироссийских санкций регион
Reuters: Каллас заявила о вреде антироссийских санкций для Центральной Азии
27 марта 2025, 20:52

Фото: istockphoto/sinonimas

От антироссийских санкций страдает Центральная Азия, заявила в рамках 20-й министерской встречи Евросоюза главный дипломат Европы Кая Каллас. Ее цитирует агентство Reuters.
«Я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны», — произнесла Каллас.
После начала российской спецоперации на Украине коллективный Запад фактически объявил РФ экономическую войну, назвав миротворческую миссию России «вторжением». В настоящее время Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта. При этом Европа настаивает на продолжении санкционного давления на Россию.

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#мир
#россия
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