Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил о неизбежном поражении украинских войск в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента РФ, российские Вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу на всех участках фронта, освободив 99% территории Луганской народной республики и более 70% земель ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Текущие успехи ВС РФ подтверждают, что поставленные цели будут достигнуты.
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Текущие успехи ВС РФ подтверждают, что поставленные цели будут достигнуты.
«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — указал он.Ранее российский президент Владимир Путин в рамках международного арктического форума в Мурманске подчеркнул, что планы американской стороны по присоединению Гренландии существовали давно. США, очевидно, будут и дальше системно продвигать собственные интересы в арктическом регионе.
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Мария Моисеева