Не годятся для защиты Родины: Рогозин передумал отправлять на СВО участников КВН
Baza: Рогозин отказался от идеи отправлять кавээнщиков на СВО из-за волны в СМИ
После волны в СМИ бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поменял своё мнение в отношении двух участников КВН, которые неудачно пошутили в адрес сенатора в итоге юмористы не поедут на СВО, пишет телеграм-канал Baza.
«<…> эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — заявил Рогозин.Напомним, что шутка исходила от команды «Негоден», участники в одном контексте упомянули «докторскую диссертацию Рогозина», «космос» и «тёлку». Сенатор не оценил юмор кавээнщиков и пригрозил отправкой на СВО: обещал «довезти до переднего края» и пожелал «боевой удачи».