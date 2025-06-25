Не годятся для защиты Родины: Рогозин передумал отправлять на СВО участников КВН

25 июня 2025, 14:45

Baza: Рогозин отказался от идеи отправлять кавээнщиков на СВО из-за волны в СМИ

Сенатор Дмитрий Рогозин (Фото: Telegram, @rogozin_do)

После волны в СМИ бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поменял своё мнение в отношении двух участников КВН, которые неудачно пошутили в адрес сенатора в итоге юмористы не поедут на СВО, пишет телеграм-канал Baza.







«<…> эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — заявил Рогозин.