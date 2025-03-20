Переговоры представителей России и США состоятся 24 марта в Эр-Рияде

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Переговоры представителей России и США об урегулировании конфликта на Украине пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что российскую делегацию на консультациях экспертных групп возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.
Ушаков надеется, что предстоящие переговоры будут продуктивными, информирует газета «Известия».
Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они обменялись мнениями по поводу украинского конфликта. Беседа Трампа и Путина длилась около 2,5 часов. Это был самый долгий в истории телефонный разговор президентов США и России.
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Ушаков надеется, что предстоящие переговоры будут продуктивными, информирует газета «Известия».
Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они обменялись мнениями по поводу украинского конфликта. Беседа Трампа и Путина длилась около 2,5 часов. Это был самый долгий в истории телефонный разговор президентов США и России.
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Анастасия Чубина