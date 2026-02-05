«Не союзник, а сосед»: Глава МИД РФ обозначил российское видение будущего Украины
Лавров: Москва рассматривает Украину как дружественную соседнюю страну
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о принципах, которыми Москва руководствуется в отношении Украины.
В интервью «RT», которое приурочили ко Дню дипломатического работника, Лавров заявил, что Россия намерена строить с Украиной дружеские отношения как с соседним государством.
«Это должна быть Украина дружественная, не обязательно союзная нам, но нейтральная, доброжелательная», — подчеркнул министр.При этом глава МИД РФ перечислил ключевые вопросы, которые Москва намерена поднимать перед Киевом. По словам Лаврова, Россия будет добиваться полного вывода украинских военных подразделений из территории Донбасса. Параллельно российская сторона настаивает, чтобы Киев уважал права национальных меньшинств и учитывал религиозные вопросы.
