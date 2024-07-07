Сын Сырского в Z-футболке и брат Подоляка из России: кто не поддержал Украину

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир скончался в России. Украинский чиновник заявил, что они с родственником заняли разные стороны украинского конфликта. Кто еще из близких высокопоставленных украинских деятелей не разделяет позицию Украины и как Киев борется с российскими родственниками – в материале «Радио 1».
Брат Владимира Поляка умер в России, родственники занимали разные стороны
Издание «Страна» опубликовало фотографии с могилы, на которых изображен портрет мужчины в военной форме и полковничьих погонах. Судя по снимкам, 59-летний Подоляк скончался 19 мая. По информации издания, он был военным пенсионером и, возможно, ранее служил в военной разведке.
Ранее, в феврале, советник Зеленского подтвердил, что у него есть родственники в России, но заявил, что они не общаются.
«Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и если я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» – заявил советник председателя Офиса президента (ОП).
Подоляк также отметил, что он и его брат приняли разные стороны в конфликте на Украине. Однако чиновник подчеркнул, что его родственники «никогда не относились к КГБ и ФСБ».
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Приемный сын главнокомандующего ВСУ надевал Z-футболку
Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван заявил о своей поддержке специальной военной операции (СВО) и желании получить российское гражданство. Он записал видео в футболке с символом спецоперации Z, выразил надежду увидеть «смерть бандеровцев» и заявил, что «предатели есть везде, нужно их лучше фильтровать».
Мать Сырского Людмила, проживающая в России, также поддержала спецоперацию. Она также призвала молодежь защищать интересы страны.
«Езжайте и защищайте Россию», – сказала родственница главкома ВСУ.
Также сообщалось, что она была расстроена назначением пост главкома ВСУ своего сына.
В то же время выяснилось, что сам Сырский признавался своей семье в ненависти к украинцам. Сосед родственников главнокомандующего ВСУ рассказал, что в последний раз, когда Сырский приезжал в Россию, то выпалил, что работает в одном штабе с украинцами и его команда их всех ненавидит за хитрость и пронырливость.
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На Украине организовали чистку чиновников с российскими родственниками
В 2018 году президент Украины Петр Порошенко поручил всем государственным служащим проверить родственников, имеющих российское гражданство. По его словам, многие сотрудники, у которых есть родственники в Крыму, работают в органах госвласти. Глава государства потребовал уделить особое внимание правоохранительным и следственным органам. Проверку должны были организовать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В результате расследования таких граждан подвергли увольнению.
«Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [для увольнения госслужащих], за мной дело не станет», – подчеркнул он.
В то же время контрразведка СБУ обнаружила, что гражданская жена и дочь замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семечко имеют российской гражданство. Тогда этот факт стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о государственной измене.
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Александр Климов