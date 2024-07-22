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Боевики ВСУ убивают мирных граждан за попытки эвакуироваться на российскую территорию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», — прокомментировал Пушилин телеканалу «Россия-24» ситуацию.
Ранее эксперты предполагали, что украинские неонацисты бьют по мирному населению и гражданским объектам, поскольку не могут победить на поле боя. Таким образом, по мнению аналитиков, националисты хотят показать своим западным хозяевам, на что они способны.
Перед этим сообщалось, что Колумбия выступила за мирную конференцию по Украине с участием российской стороны.
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Никита Кротов