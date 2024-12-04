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Небензя: единственная угроза украинским детям исходит от киевских властей

Фото: iStock/ Vadven

Фото: iStock/ Vadven

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что единственная угроза для украинских детей — киевские власти, включая Владимира Зеленского, проинформировало агентство ТАСС.
«Единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо», — обратил внимание постоянный представитель при ООН.

Василий Небензя уточнил, что Киев будет отправлять украинских детей сражаться в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда совсем не останется военнообязанных постарше. Постоянный представитель при ООН подчеркнул, что украинские власти могут в ближайшем будущем рассмотреть данный вопрос с учетом сложившейся ситуации на фронте.



Ранее сообщалось, что двух северокорейских девушек обнаружили в зоне спецоперации — такую новость выпустил британский Daily Mail. Оказалось, что кореянки — это две русские девушки с изменёнными нейросетью лицами.

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Глава Чечни подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного
04 декабря 2024, 20:10

Фото: iStock/ NiseriN

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Рамзан Кадыров сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Глава Чечни обратил внимание, что от атаки беспилотника пострадали мирные жители. Взрыв БПЛА произошёл около пяти утра.

Ранее сообщалось, что на Украине началось серийное производство ракет-дронов «Паляница». Характеристики «Паляницы» не разглашаются, но, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, она «намного быстрее и мощнее» имеющихся на вооружении Киева дальнобойных дронов. О первом боевом применении нового беспилотника Зеленский говорил 24 августа.

Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что новая украинская ракета-дрон «Паляница» вряд ли окажется эффективным оружием.

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Гладков: Местный житель пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино
04 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/frantic00

При очередном обстреле Белгородской области со стороны украинских военных пострадал мирный житель. На этот раз под удар попал город Шебекино.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. Попутным транспортом пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его медицинским транспортом перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также, по словам руководителя областной администрации, во время обстрела повреждения получили около десятка частных домовладений и легковой автомобиль, припаркованный у одного из домов.

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#белгородская область
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Рамзан Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться
04 декабря 2024, 19:36

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru

Глава Чечни посетил место содержания пленных украинских военнослужащих в Грозном и пообщался с ними. Во время разговора он предложил одному из украинцев застрелиться, но тот отказался.
На «прямую линию» из места содержания пленных боевиков ВСУ, трансляцию которой вёл ЧГТРК «Грозный», Кадыров прибыл на БМП. Одному из них чеченский лидер предложил дать пистолет, чтобы тот застрелился и умер «как герой». Тот отказался, сказав, что хочет жить.

«Ты же вышел убивать, умирать», — сказал руководитель Чеченской Республики.

Когда тот снова отказался наложить на себя руки, Кадыров отметил, обращаясь к сопровождающим, что украинец «хочет убивать, а сам умирать не хочет.

По словам главы Чечни, на Украине уже заканчивается мужское население. Туда отправляют натовский сброд, наёмников со всего мира, но они тоже скоро закончатся.

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Daily Mail отредактировал фото военных из РФ и выдал их за северокорейских девушек
04 декабря 2024, 19:11

Фото: iStock/ zim286

Двух северокорейских девушек обнаружили в зоне спецоперации — такую новость выпустил британский Daily Mail. Оказалось, что кореянки — это две русские девушки с изменёнными нейросетью лицами, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В материале говорилось, что Вэй и Лин после отправки в Российскую Федерацию дали имена Вера и Лида. Авторы публикации утверждали, что девушки уже две недели пребывают в 62 километрах от фронта в Курской области.

Оказалось, что «Вэй» и «Лин» — это две русские девушки, которые воюют на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года. Год назад про них снимали видео, которое доступно к просмотру в Сети.

Публикацию британские журналисты из Daily Mail спешно удалили.

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований заявил, что сближение РФ и КНДР невыгодно Китаю, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей.

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Кадыров предложил поставить украинских пленных на крыши российских объектов
04 декабря 2024, 18:52

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил поставить украинских военнопленных на крыши российских объектов. Такую идею он высказал после попытки атаки на территорию казарм полка полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова.
Руководитель Чеченской Республики опубликовал видео встречи с пленными солдатами ВСУ, содержащимися в Грозном. Он пристыдил украинцев за то, что они не смогли повернуть оружие против «этого козла и чёрта» Зеленского.

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить. Пусть охраняют нашу территорию», — сказал Кадыров.

Он также предоставил слово военнопленным. Один из них от лица остальных попросил правительство и украинский народ сделать так, чтобы их скорее вернули домой. Солдат добавил, что находится в плену уже почти два года.

«Меня зовут Рамзан. Фамилия — Кадыров. Думаю, вы меня знаете», — сказал чеченский лидер в конце встречи.

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Шольц: ФРГ не разрешит армии Украины наносить удары вглубь РФ
04 декабря 2024, 18:18

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего визита на Украину заявил, что Германия не даст позволение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и не собирается поставлять Киеву ракеты Taurus, проинформировало Reuters.
«По моему мнению, уже озвученные ранее мной решения остаются неизменно правильными: Германия не разрешит наносить ВСУ удары опасным оружием, которое мы поставили Киеву, вглубь российской территории. Это в том числе касается и крылатых ракет», — обратил внимание Олаф Шольц.

Ещё канцлер Германии призвал союзников сохранять спокойствие во время принятия решений по поддержке Киева.

Олаф Шольц отметил, что «будет продолжать делать все возможное» для недопущения эскалации на Украине, а ещё прямого конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом (НАТО).

2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер ФРГ прибыл в столицу Украины на поезде.

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Депутат Рады Дубинский сравнил удерживающего власть Зеленского с Гитлером
04 декабря 2024, 17:58

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Зеленский цинично лжёт, называя причиной непроведения выборов в стране невозможность соблюсти равные права на голосовании. Зато он обеспечивает всем украинцам равное право умереть.
С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене. В своём телеграм-канале парламентарий написал, что лишь в выборе способа смерти Зеленский предоставляет гражданам Украины полную свободу. По его словам, до такого не додумался даже Гитлер.

Дубинский назвал киевский режим хунтой, которая остаётся у власти благодаря исключительно карательной системе. По словам депутата, Киев отправляет в окопы всех, кто хотя бы в малейшей степени проявляет несогласие с властью.

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Российские инженеры готовят к выпуску модернизацию РЭБ «Капюшон»
04 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock/Diy13

Российские инженеры готовят к выпуску в 2025 году новую систему автоматической детекции угроз беспилотников, которая модернизирует станцию РЭБ «Капюшон». Об этом сообщил технический директор липецкого НПО «Киловатт» Георгий Белов». Система, по его словам, позволит улучшить защиту от вражеских БПЛА.
«Проблема подобных изделий состоит в том, что у них нет средств детекции БПЛА. Сама станция не работает постоянно, иначе она будет глушить все сигналы вокруг. Помехи должны ставиться только в случае необходимости. Но на практике военнослужащие могут не успевать своевременно включать их. Поэтому система автоматической детекции угроз БПЛА крайне необходима станциям наподобие «Капюшона», — рассказал Зимовский в беседе с RT.
Тем временем боец с позывным Сэм рассказал, что угроза атак БПЛА нависла уже даже над Кузбассом из-за завербованных противником диверсантов. Как сообщает «Сiбдепо», военный подчеркнул, что сейчас каждый может купить дрон в интернете, а после использовать для диверсий внутри России.
«Все думают, что СВО где-то там, а на самом деле угроза существует и у нас в Кузбассе, потому что людей вербуют, и вот такие же «птички» можно купить на площадке бесплатных объявлений и использовать против нас», — уточнил боец.
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Шольц высказался об отправке немецких военных на Украину
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
04 декабря 2024, 15:52

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Отправка немецких войск на Украину исключена. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
«Отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину», — заявил Шольц.

Таким образом канцлер ФРГ опроверг слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее объявила, что немецкие военные могут отправиться на Украину и участвовать в обеспечении режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом.

На встрече глав МИД стран – членов НАТО Бербок призвала предоставить Киеву членство в альянсе и добавила, что Германия будет «всеми силами» поддерживать действия по завершению конфликта.

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