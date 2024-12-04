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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что единственная угроза для украинских детей — киевские власти, включая Владимира Зеленского, проинформировало агентство ТАСС.
«Единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо», — обратил внимание постоянный представитель при ООН.
Василий Небензя уточнил, что Киев будет отправлять украинских детей сражаться в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда совсем не останется военнообязанных постарше. Постоянный представитель при ООН подчеркнул, что украинские власти могут в ближайшем будущем рассмотреть данный вопрос с учетом сложившейся ситуации на фронте.
Ранее сообщалось, что двух северокорейских девушек обнаружили в зоне спецоперации — такую новость выпустил британский Daily Mail. Оказалось, что кореянки — это две русские девушки с изменёнными нейросетью лицами.
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