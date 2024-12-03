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ВС РФ записали на видео погоню дрона за танком Leopard ВСУ в Курской области. Кадрами поделился Телеграм-канал 83 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск.
На кадрах экипированный взрывным устройством FPV-дрон преследовал танк по проселочной дороге, потом он попал в решетку кормы военной машины. Далее в то же место ударил еще один беспилотный летательный аппарат — это тоже попало на видео. Третий дрон записал процесс горения уже уничтоженной техники. Неизвестно, получилось ли у экипажа танка покинуть горящий Leopard.
Ранее сообщалось, что на Кураховском направлении в западной части Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Российской Федерации уже почти раскололи группировку Вооружённых сил Украины на несколько частей.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подчёркивал, что продолжающееся наступление позволит разбить части армии Украины на ещё большее количество сегментов.
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Ранее сообщалось, что на Кураховском направлении в западной части Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Российской Федерации уже почти раскололи группировку Вооружённых сил Украины на несколько частей.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подчёркивал, что продолжающееся наступление позволит разбить части армии Украины на ещё большее количество сегментов.
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Ольга Енгалычева