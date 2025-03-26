Немецкие военные ранены при ударе по Кривому Рогу

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После налёта беспилотников «Герань» на Кривой Рог в пригородную больницу привезли с ранениями иностранных солдат, говорящих по-немецки. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, украинским врачам была дана команда максимально стабилизировать состояние пострадавших и поддерживать их. Операции раненым прибудет делать иностранная бригада.
Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлены пожары, вспыхнувшие на объектах ВСУ, по которым был произведён массовый удар беспилотниками «Герань». В результате, под удар попали логистический центр ВСУ и железнодорожная станция, где располагается парк техники, переполненный военными автомобилями.
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Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлены пожары, вспыхнувшие на объектах ВСУ, по которым был произведён массовый удар беспилотниками «Герань». В результате, под удар попали логистический центр ВСУ и железнодорожная станция, где располагается парк техники, переполненный военными автомобилями.
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Анастасия Чинкова