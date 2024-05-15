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Отставной немецкий генерал Роланд Катер призвал к закулисным поискам возможных сценариев выхода из конфликта на Украине. Об этом сообщает Die Welt.
По словам Катера, «Украина постепенно истекает кровью», так как у нее отсутствует необходимое число людей для создания резервов. Немецкий генерал подчеркнул, что украинские солдаты слишком устали и ослабли от напряженного конфликта.
Картер заключил, что моральный дух военнослужащих ВСУ упал, что говорит о печальном положении украинцев на линии боевого соприкосновения.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Картер заключил, что моральный дух военнослужащих ВСУ упал, что говорит о печальном положении украинцев на линии боевого соприкосновения.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова