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Поддержка киевского режима со стороны коллективного Запада ведет украинскую республику к поражению, заявил в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке.
«Можно признать, что наша нынешняя «поддержка» приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — сказано в публикации.Репке добавил, что западные союзники Украины обеспечивают себе поражение в борьбе с РФ, поскольку не предпринимают более масштабных шагов для поддержки Киева.
Ранее кандидат в американские вице-президенты Джей-Ди Вэнс высказал свою позицию по украинскому конфликту.
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