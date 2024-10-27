Немецкий журналист ответил, к чему ведет Украину поддержка со стороны Запада

Мощный удар по Затоке зафиксирован в Одесской области Украины, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев. Он также добавил, что была мощная детонация с пожаром в районе моста, по которому Украине каждый день доставляют технику из Румынии.