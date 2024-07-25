Немецкого журналиста удивил российский удар по колонне солдат ВСУ

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X удивился видео минометного удара по колонне солдат Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
В интернете распространилась видеозапись, где по украинским солдатам прилетает мина, после чего многие из бойцов падают.
Он предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны, а также усомнился в компетентности командовавших украинцами офицеров.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в пригороде Харькова после ударов ВС РФ прогремел мощный взрыв, который повлек за собой выезд более десятка «скорых».
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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«Какого черта? Это верная смерть», — прокомментировал журналист.
Он предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны, а также усомнился в компетентности командовавших украинцами офицеров.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в пригороде Харькова после ударов ВС РФ прогремел мощный взрыв, который повлек за собой выезд более десятка «скорых».
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова