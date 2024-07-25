Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в пригороде Харькова после ударов ВС РФ прогремел мощный взрыв. Об этом информирует РИА Новости.
«Два прилета в пригороде Харькова, сообщают об одном мощном взрыве с детонацией, второй взрыв повлек за собой выезд более десятка «скорых», — рассказал Лебедев.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что сотрудники военкоматов на Украине стараются активнее задерживать жителей сёл, поскольку у них нет возможности откупиться от мобилизации. Отмечается, что сумма взятки после задержания составляет от двух тысяч долларов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вертолёт потерпел крушение в Калужской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова