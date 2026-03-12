Достижения.рф

«Ничего не предпринял»: Политолог раскрыл, что может ждать украинцев за угрозы в адрес Орбана

Политолог Перенджиев: Украину могут признать страной-террористом
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Венгрия может инициировать обсуждение о признании Украины террористическим государством после угроз в адрес премьер-министра Виктора Орбана.



Об этом заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Будапешт способен пойти на такой шаг.

«Явно прозвучала угроза террористического характера со стороны Киева в отношении одного из руководителей страны НАТО, но Альянс ничего не предпринял. На мой взгляд, Венгрии стоит поставить вопрос в Парламентской ассамблее Совета Европы и перед Еврокомиссией, чтобы признать Украину террористическим государством. А если не всю страну, то хотя бы ее руководство и силовые структуры», — сказал собеседник.


Эксперт обратил внимание, что, по его мнению, руководство ЕС никак не реагирует на подобные заявления со стороны украинской стороны, включая Владимира Зеленского. Кроме того, Перенджиев отметил, что если ПАСЕ и ЕК не предпримут никаких шагов, у Венгрии остаются и другие инструменты давления. В частности, по его словам, тему могут вынести на обсуждение внутри Вишеградской группы.
Никита Кротов

