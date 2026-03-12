«Ничего не предпринял»: Политолог раскрыл, что может ждать украинцев за угрозы в адрес Орбана
Политолог Перенджиев: Украину могут признать страной-террористом
Венгрия может инициировать обсуждение о признании Украины террористическим государством после угроз в адрес премьер-министра Виктора Орбана.
Об этом заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Будапешт способен пойти на такой шаг.
«Явно прозвучала угроза террористического характера со стороны Киева в отношении одного из руководителей страны НАТО, но Альянс ничего не предпринял. На мой взгляд, Венгрии стоит поставить вопрос в Парламентской ассамблее Совета Европы и перед Еврокомиссией, чтобы признать Украину террористическим государством. А если не всю страну, то хотя бы ее руководство и силовые структуры», — сказал собеседник.Эксперт обратил внимание, что, по его мнению, руководство ЕС никак не реагирует на подобные заявления со стороны украинской стороны, включая Владимира Зеленского. Кроме того, Перенджиев отметил, что если ПАСЕ и ЕК не предпримут никаких шагов, у Венгрии остаются и другие инструменты давления. В частности, по его словам, тему могут вынести на обсуждение внутри Вишеградской группы.