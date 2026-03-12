«Ничего не предпринял»: Политолог раскрыл, что может ждать украинцев за угрозы в адрес Орбана

12 марта 2026, 14:33

Политолог Перенджиев: Украину могут признать страной-террористом

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Венгрия может инициировать обсуждение о признании Украины террористическим государством после угроз в адрес премьер-министра Виктора Орбана.





Об этом заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Будапешт способен пойти на такой шаг.



