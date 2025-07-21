Несколько пожаров начались после падения БПЛА в поселке Каменоломни Ростовской области
Несколько пожаров начались в поселке Каменоломни Ростовской области после падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Предварительные данные указывают, что одно из возгораний случилось в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «URA.RU».
Информация поступила от местных жителей через социальные сети. Очевидцы заверяли, что слышали громкие взрывы в районе поселка. Предположительно, эти звуки связаны с работой ПВО. Сейчас на месте возгораний работают оперативные службы, контролируя ситуацию и туша пожары.
Официального подтверждения связи пожаров с атакой беспилотников пока нет, как и информации о последствиях. Ранее в регионе была объявлена опасность БПЛА.
Поздним вечером 20 июля жители Истры и Зеленограда тоже докладывали о мощных взрывах из-за работы ПВО.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны сбили два дрона ВСУ, летевших на Москву. В то же время в Telegram-канале Минобороны уточнили, что 20 июля за 3,5 часа (с 20:00 до 23:20 мск) над Россией уничтожили 43 дрона ВСУ.
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