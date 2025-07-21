Несколько пожаров начались после падения БПЛА в поселке Каменоломни Ростовской области

21 июля 2025, 00:54

Фото: iStock/grafoto

Несколько пожаров начались в поселке Каменоломни Ростовской области после падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Предварительные данные указывают, что одно из возгораний случилось в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «URA.RU».