Жители Истры и Зеленограда доложили о мощных взрывах из-за работы ПВО

20 июля 2025, 23:11

В городах Истра и Зеленоград прогремели мощные взрывы, возможна работа ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Истры и Зеленограда сообщают о серии звуков, похожих на взрывы. Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбивая украинские БПЛА. Об этом пишут Telegram-каналы «Осторожно, Москва» и «Москва сегодня» со ссылкой на очевидцев.