Жители Истры и Зеленограда доложили о мощных взрывах из-за работы ПВО
Жители Истры и Зеленограда сообщают о серии звуков, похожих на взрывы. Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбивая украинские БПЛА. Об этом пишут Telegram-каналы «Осторожно, Москва» и «Москва сегодня» со ссылкой на очевидцев.
В обоих населенных пунктах зафиксировано не менее пяти хлопков. Звуки раздавались мощные. На текущий момент официального подтверждения уничтожения беспилотников и каких-либо связанных со взрывами деталей от властей или силовых структур не поступало.
Также стоит отметить, что в 23:05 представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Уточнялось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что два человека ранены в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Курской области. Инцидент произошел в Суджанском районе региона.
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