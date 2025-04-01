Украина нарушила «великий договор» с Россией о дружбе между странами, подписанный в мае 1997 года. Согласно документу, страны не должны создавать угрозы друг другу с использованием своих территорий. Об этом пишет издание Fatto Quotidiano. Отмечено, что это не единственное нарушенное Киевом соглашение.