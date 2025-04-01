«Нежданчик от противника»: командир «Ахмата» Аид опубликовал видео из Курской области

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Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид опубликовал в Telegram-канале архивное видео, на котором полыхает жилой дом в Курской области.
«Архивное. Курская область. Когда вернулся с боевой задачи, а тебя ждёт нежданчик от противника», — подписал пост Аид.
При этом неясно, когда и где именно в Курской области было снято данное видео. Также непонятно, проживал ли кто-нибудь в горящем доме.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы российских сил, чтобы завладеть небольшими участками территории РФ.
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Элина Позднякова