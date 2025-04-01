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«Нежданчик от противника»: командир «Ахмата» Аид опубликовал видео из Курской области

Командир «Ахмата» Аид показал «нежданчик» от ВСУ в курском приграничье
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид опубликовал в Telegram-канале архивное видео, на котором полыхает жилой дом в Курской области.
«Архивное. Курская область. Когда вернулся с боевой задачи, а тебя ждёт нежданчик от противника», — подписал пост Аид.

При этом неясно, когда и где именно в Курской области было снято данное видео. Также непонятно, проживал ли кто-нибудь в горящем доме.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы российских сил, чтобы завладеть небольшими участками территории РФ.

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На Западе напомнили Киеву о «великом договоре» с Россией
FQ: Украина первой нарушила договоренности с РФ
01 апреля 2025, 15:30

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина нарушила «великий договор» с Россией о дружбе между странами, подписанный в мае 1997 года. Согласно документу, страны не должны создавать угрозы друг другу с использованием своих территорий. Об этом пишет издание Fatto Quotidiano. Отмечено, что это не единственное нарушенное Киевом соглашение.
«Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявил о возможности включения Украины в свой состав», — сказано в материале.

Автор добавил, что натовские военные учения на Украине — недружественный шаг, нарушающий договоренности республики с РФ. Владимир Зеленский часто заявлял о том, что Украину якобы должны принять в североальянс. Позиция России в свою очередь в том, что блок НАТО не должен расширяться на восток.

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Меры господдержки для участников СВО и их семей в 2025 году: выплаты и льготы
01 апреля 2025, 15:05

Фото: iStock/Irina Guzovataya

Государство активно поддерживает военнослужащих по контракту в ВС РФ. Бойцам СВО и их семьям предоставляются государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. При этом условия прохождения службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет и других факторов.

Заключение контракта в Подмосковье

Контракт с Минобороны РФ могут заключить совершеннолетние граждане на один, три или пять лет. Военнослужащим сразу назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. Далее бойцы начинают проходить обучение под руководством опытных инструкторов, которые обеспечивают качественную боевую подготовку. Контрактники из Подмосковья обеспечиваются лучшей экипировкой, а также связью с родственниками.

Выплаты бойцам СВО

Российским военнослужащим полагается ежемесячное денежное довольствие. Их размер зависит от воинского звания и должности.

Минимальные суммы в месяц:

204 000 ₽ — стрелок (рядовой);
232 000 ₽ — командир отделения (сержант);
242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант);
3 481 ₽ — ежемесячная доплата для ветеранов боевых действий;

Дополнительные выплаты:

8 000 ₽ — за каждый день участия в активных наступательных действиях;
50 000 ₽ — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
от 50 000 ₽ — за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника;
3 481 ₽ — ежемесячная доплата для ветеранов боевых действий;

За награды, полученные в зоне СВО, полагаются отдельные выплаты: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России также выплачивается 89 675 рублей в месяц.


Гарантированные льготы для бойцов СВО

Государство гарантированно предоставляет бойцам спецоперации кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам. Также за военнослужащим сохраняется его рабочее место на весь период действия контракта и еще три месяца после. Кроме того, предоставляется преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности и академический отпуск.


Статус ветерана боевых действий

Теперь все участники СВО получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот.

Выплаты:

  • 2,4 - 3,9 тыс. рублей — ежемесячная выплата.
Льготы:

  • 50% — компенсация за жилое помещение и капремонт;
  • соцкарта — бесплатный проезд;
  • психологическая помощь;
  • обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • отпуск в любое удобное время;
  • скидка 50% на проезд на водном транспорте в Московской области;
  • путевка в санаторий и проезд к месту лечения;
  • бесплатная газификация;
  • бесплатные протезы и ортопедические изделия;
  • 50% уменьшение транспортного налога (150 л/с).

Выплаты и льготы для семей участников СВО

Близким родственникам военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а жён участников СВО не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет. Детей военнослужащих своевременно обеспечивают местами в детских садах, бесплатным горячим питанием и продлёнкой в школах. Для подросших детей военных предусмотрены льготы для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.

Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь и пожилым родителям военнослужащих. Им оказываются бесплатные соцуслуги на дому и направляют вне очереди в социальный стационар.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО

В случае ранения в зоне проведения спецоперации, которое повлекло за собой инвалидность, положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей, еще 4,4 миллиона выплачивается по месту службы погибшего бойца. Три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Стало известно, сколько километров территории освободили ВС РФ в зоне СВО за март
ВС РФ освободили 133 км² украинских территорий за март
01 апреля 2025, 14:09

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России освободила за прошедший март 133 квадратных километра украинской территории. Об этом свидетельствуют данные украинского военного паблика.
Отмечается, что это на 59 квадратных км больше, чем было освобождено в феврале. В январе российские войска заняли 325 квадратных км. А осенью 2024 года эти цифры достигали 700 квадратных км в месяц.

Также в сообщении говорится о том, что российские силы возобновили наступательные операции сразу по нескольким направлениям фронта.
«Интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024, когда оборона к югу от города иногда просто сыпалась», — пишет украинский паблик.

Кроме того, добавляется, что у ВС РФ появился резерв в виде курской группировки. Теперь украинская сторона думает, куда именно будут направлены российские бойцы из Курской области.

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В Кремле высказались об угрозах Трампа о вторичных пошлинах против РФ
Песков: Россия уже говорила с США на тему вторичных пошлин
01 апреля 2025, 14:01

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Тема готовности США ввести вторичные пошлины против России обсуждалась накануне, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что контакты с Вашингтоном продолжаются.
«Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий», — прокомментировал Песков.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп говорил, что готов ввести вторичные пошлины против РФ, если прогресса по урегулированию конфликта не будет. Республиканец отмечал, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть. Российско-американские переговоры состоялись 24 марта. Вашингтон и Москва продолжают работу по урегулированию.

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«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО
Милонов осудил риелтора из Томска за слова об СВО и покупке квартиры
01 апреля 2025, 13:31

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил риелтора из Томска за «бизнес-план» по покупке квартиры за счет смерти бойца спецоперации. Слова политика привел Telegram-канал RT.
«Очень хочется, чтобы Господь наградил её разумом, чтобы она смогла оценить всю мерзость и глупость своих слов», — сказал Милонов.
Парламентарий призвал проверить девушку на нарушение уголовного кодекса. Перед этим риелтор высказалась в интернете о том, как можно купить квартиру женщинам за 30.

«Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, получаешь 8 млн… Это бизнес-план», — говорит она на канале по теме недвижимости.

Недавно стало известно, кто из осужденных в России знаменитых женщин может поехать на СВО.

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