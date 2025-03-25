В Судже командир спецназа Аид заснял машину с «пророческой» надписью

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev
Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид сфотографировал в Судже разбитую и завалившуюся на бок машину ВСУ с «пророческой» надписью. На откидной задней дверце поверх покрывающей автомобиль пыли выведено: «Везу в пекло».
Фотографию офицер выложил в своём телеграм-канале, который он назвал «Дневник мракоборцев». Машина, напоминающая нашу «Оку», стоит, накренившись, разбитая, без колёс, с выбитыми стёклами. «Пророческая» надпись видна очень хорошо.
Ранее министерство обороны РФ уже показывало фотографии техники, которую украинские военные бросили при повальном отступлении из Курской области. Публиковались и кадры уничтоженных боевых машин противника. Среди них, например, были американская бронемашина MaxxPro и украинская БМП «Козак».
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«Архивное. Суджа. Как съездили?» — подписал Аид свой пост.
Ранее министерство обороны РФ уже показывало фотографии техники, которую украинские военные бросили при повальном отступлении из Курской области. Публиковались и кадры уничтоженных боевых машин противника. Среди них, например, были американская бронемашина MaxxPro и украинская БМП «Козак».
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Александр Бойцов