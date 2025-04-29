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Силы ПВО за 2,5 часа сбили над территорией РФ более 50 БПЛА ВСУ

В Минобороны сообщили об уничтожении 51 БПЛА ВСУ над территорией РФ за 2,5 часа
Фото: iStock/Oselote

Фото: iStock/Oselote

Российские силы ПВО за 2 часа 40 минут уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив географию перехватов.
Наибольшее количество дронов — 40 единиц — сбито над Курской областью. Ещё пять БПЛА нейтрализованы в небе над Орловской областью, три — над акваторией Чёрного моря, два над Крымом и один над Белгородской областью.

Отражение атак проводилось 28 апреля с 20:20 до 23:00 по московскому времени с использованием дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь или десять дней. Россия и США работают над урегулированием кризиса на Украине, в то время как Владимир Зеленский и Европа выступают за продолжение антироссийской санкционной политики.

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«Украинцы не выиграют войну»: Вице-президент США допустил ядерную эскалацию при продолжении конфликта на Украине
Вэнс: Киев так не победит, а затяжной конфликт на Украине грозит ядерной эскалацией
29 апреля 2025, 01:50

Фото: iStock/sb2010

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет победить в конфликте, если боевые действия продлятся ещё несколько лет. Об этом он сообщил в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка. Политик добавил, что надежды Киева на возврат территорий при текущем сценарии нереалистичны, передает РИА Новости.
По словам Вэнса, администрация Дональда Трампа рассматривает прекращение войны как ключевую внешнеполитическую цель. Он подчеркнул, что альтернативой мирному урегулированию может стать катастрофическое развитие событий с применением ядерного оружия. При этом вице-президент назвал позицию медиа о «победе Украины через годы войны» оторванной от реальности.

«Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем», — указал он.
28 апреля сообщалось, что на Украине призвали «воевать» с детьми и бить их прутом из-за использования русского языка. При этом следует помнить, что конституция Украины гарантирует свободное развитие и использование русского языка.

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Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшее время
Макрон: давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь или десять дней
28 апреля 2025, 22:33

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Давление на Россию в контексте достижения мира на Украине будет усилено в ближайшие восемь или десять дней заявил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Paris Match.
«Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — сказал Макрон, отвечая на вопрос, действительно ли, по его мнению, в настоящее время прекращение боевых действий между РФ и Украиной близко как никогда.
Французский лидер добавил, что ближайшие пару недель будут ключевыми в попытках усилить давление и прекратить огонь.

«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня», — заключил Макрон.
Россия и США работают над урегулированием кризиса на Украине, в то время как Владимир Зеленский и Европа выступают за продолжение антироссийской санкционной политики.

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«Вот и нужна денацификация»: Захарова ответила на призыв Бенюка бить детей за русский язык
МИД: СВО на Украине нужна, чтобы не возникало мысли бить детей за русский язык
28 апреля 2025, 22:16

Фото: istockphoto/Mordolff

Спецоперация на Украине нужна, чтобы не возникало и мысли бить детей за использование русского языка. Об этом заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на призыв украинского актера Богдана Бенюка «воевать» с детьми.
«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова заключила, что нельзя вбить бутылкой по голове гордость за свою страну. Перед этим Богдан Бенюк призвал бить прутом детей за использование русского языка.

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Военкор Коц раскрыл возможные планы Зеленского на День Победы
Военкор Коц: Зеленский может решиться на теракт в День Победы
28 апреля 2025, 21:45

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может решиться на теракт в День Победы, считает военкор Александр Коц. Свое мнение журналист изложил в Telegram-канале. Он считает, что киевский режим может попытаться испортить празднование не только при помощи политических шагов по типу организации альтернативного празднования 9 мая с участием европейских лидеров.
«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное, вроде массированного удара дронами, артобстрела или теракта», — думает военкор.
Коц не исключил, что Киев может устроить теракт у себя, чтобы «привычно обвинить в этом Россию». Зеленский пригласил лидеров Европы на Украину 9 мая, чтобы противостоять «параду Владимира Путина». Киев призвал «продемонстрировать» их общее единство таким образом.

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#теракт
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«Осторожно, новости»: жители некоторых районов столицы услышали сирену
28 апреля 2025, 21:09

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В некоторых столичных районах прозвучали сирены, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным журналистов, тревога сработала в районе Сокол, Печатники, Измайлово, Чертаново и в центре Москвы. Произошедшее пока официально не комментировали. Обычно такие сигналы используют для проверки или предупреждения об опасности.
В начале марта в российских регионах прозвучали громкоговорители и электросирены, в радио- и телеэфирах был сигнал «Внимание всем!». Кроме того, в феврале сирены проверялись в Псковской области. Регионы России каждый год проверяют работоспособность оповещающих систем. В последнее время это связано с угрозами налетов вражеских дронов или ракетной опасности.

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