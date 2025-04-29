Силы ПВО за 2,5 часа сбили над территорией РФ более 50 БПЛА ВСУ

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Российские силы ПВО за 2 часа 40 минут уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив географию перехватов.
Наибольшее количество дронов — 40 единиц — сбито над Курской областью. Ещё пять БПЛА нейтрализованы в небе над Орловской областью, три — над акваторией Чёрного моря, два над Крымом и один над Белгородской областью.
Отражение атак проводилось 28 апреля с 20:20 до 23:00 по московскому времени с использованием дежурных средств противовоздушной обороны.
Ранее Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь или десять дней. Россия и США работают над урегулированием кризиса на Украине, в то время как Владимир Зеленский и Европа выступают за продолжение антироссийской санкционной политики.
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Отражение атак проводилось 28 апреля с 20:20 до 23:00 по московскому времени с использованием дежурных средств противовоздушной обороны.
Ранее Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь или десять дней. Россия и США работают над урегулированием кризиса на Украине, в то время как Владимир Зеленский и Европа выступают за продолжение антироссийской санкционной политики.
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Мария Моисеева