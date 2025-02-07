Стало известно о попытке диверсии против бойцов РФ при помощи FPV-очков

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Диверсию против российских бойцов пытались совершить неизвестные с помощью партии FPV-очков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя АО «НПП» Игоря Потапова. Уточняется, что при включении указанного оборудования происходил взрыв.
«Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии. <...> При включении очков происходила детонация, осуществлялся подрыв. Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», — пояснил собеседник агентства.Потапов призвал российских военных не терять бдительность. Представитель АО «НПП» также отметил, что гуманитарку от незнакомцев нужно проверять.
Перед этим сообщалось об ограничениях в аэропорту Мурманска.
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