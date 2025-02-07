Стало известно о попытке диверсии против бойцов РФ при помощи FPV-очков

Диверсию против российских бойцов пытались совершить неизвестные с помощью партии FPV-очков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя АО «НПП» Игоря Потапова. Уточняется, что при включении указанного оборудования происходил взрыв.