Ночью системы ПВО в Ростовской области ликвидировали девять украинских БПЛА

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Ночью в Ростовской области системы ПВО уничтожили девять беспилотников противника, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Атаки произошли в Новошахтинске, а также в Зерноградском, Мясниковском и Неклиновском районах.
По данным оперативных служб, в результате происшествий разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.
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По данным оперативных служб, в результате происшествий разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.
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Мария Моисеева