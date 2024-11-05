Очевидцы рассказали о первых минутах после атаки дрона ВСУ на дом в Белгороде

Украинские боевики атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде. Вражеский БПЛА залетел прямо в квартиру, где находились люди, и взорвался. Какой дрон ВСУ использовали для атаки на мирное население РФ и откуда его запустили, рассказывает редакция «Радио 1».