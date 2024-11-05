Очевидцы рассказали о первых минутах после атаки дрона ВСУ на дом в Белгороде

Атакованный ВСУ дом в Белгороде (Фото: TG-канал В. Гладкова)
Жители атакованного ВСУ многоквартирного дома в Белгороде рассказали о первых минутах после прилета. Их слова передает РИА Новости.
Напомним, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде во вторник, 5 ноября. Украинский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек. Одному из них понадобилась госпитализация.
Другой житель дома рассказал, что пока не понятно, был ли кто-то в квартире, в которую залетел вражеский беспилотник.
Женщина, которая проживает на первом этаже атакованного дома, рассказала, что в момент прилета находилась в коридоре. Она выбежала из квартиры, где ее сразу встретили медработники скорой помощи.
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«Смотрю телевизор – бах, и окон нет! Из другой спальни – вой жены. Квартира на втором этаже, а дрон в крышу ударил. Видно, дырка там. Начал гореть», — рассказал житель поврежденного дома.
Другой житель дома рассказал, что пока не понятно, был ли кто-то в квартире, в которую залетел вражеский беспилотник.
Женщина, которая проживает на первом этаже атакованного дома, рассказала, что в момент прилета находилась в коридоре. Она выбежала из квартиры, где ее сразу встретили медработники скорой помощи.
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Элина Позднякова