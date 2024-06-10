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Новый министр обороны РФ встретился с военкорами

Белоусов провел встречу с военкорами, освещающими СВО на Украине
10 июня 2024, 23:13
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов встретился в военными корреспондентами, которые освещают СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Беседа министра и военкоров носила конструктивный и откровенный характер, отмечает издание. Также в сообщении сказано, что такие встречи будут проводиться на регулярной основе.

Ранее Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему сообщили, что с начала спецоперации медики провели порядка 300 операций на сердце у военных. О проведенных операциях главе ведомства рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. Как утверждает врач, спасти жизни военнослужащий удалось с помощью высокотехнологичного оборудования гибридной операционной, все операции были проведены успешно.



Также сегодня, 10 июня, Белоусову присвоено звание генерала армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Напал на уклониста и его мать: Избитый военкомами украинец может попасть в тюрьму
Уклониста, которого вместе с матерью избили сотрудники ТЦК, может сесть в тюрьму
10 июня 2024, 23:31

Фото: istock / Sinenkiy

За избиение сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) мужчины и его матери в Харьковской области наказание понесет сам призывник. Силовики «защищались», поэтому простой селянин может оказаться в местах лишениях свободы. Об этом информирует Телеграм-канал Readovka.
На кадрах с жестоким избиением военкомами мужчины и его пожилой матери в Мерефе Харьковской области отреагировали в региональном ТЦК. Там заявили, что мужчина с родственниками «агрессивно набросились» на вежливых сотрудников военкомата — якобы украинец и его мать сами виновны в нанесенных им побоях.

Согласно версии Харьковского ТЦК, его работники просто попросили документы, но гражданин и его родственники сами спровоцировали военкомов, накинувшись на них с палкой и руганью.

На видео якобы попал только фрагмент, где силовик бьет жителей села — ранее он «пытался избежать конфликта, но был вынужден защищаться». По этой причине украинец теперь может попасть в тюрьму. По факту телесных повреждений у силовика возбудили уголовное дело. Вероятно, после места отбывания наказания, украинец окажется на фронте.

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Командир батальона украинских националистов ликвидирован под Харьковом
Командир «Добровольческого движения ОУН»* уничтожен под Харьковом
10 июня 2024, 21:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир батальона украинских националистов «Добровольческое движение ОУН»* ликвидирован под Харьковом.
По данным Telegram-канала «Страна.ua», речь идет о Николае Кохановском.

Возглавлявшего «Добровольческое движение ОУН»*, которое участвует в боях на стороне ВСУ в качестве подразделения теробороны, уничтожили в окопе у Волчанска.

В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН»* проводили акции против отделений банков России на Украине.

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* признана в России экстремистской организацией и запрещена
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#спецоперация
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Снайпер ВСУ считает, что Украина лишится части Харьковской и Сумской областей
Снайпер ВСУ Прошинский: Киев может потерять больше территорий на границе
10 июня 2024, 19:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина может потерять части Харьковской и Сумской областей. Так считает снайпер ВСУ Константин Прошинский.
«Я убежден, что на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории, мы можем потерять то, что осталось от Донецкой области, или большую часть от нее. Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской областей», — заявил Прошинский в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Он также считает, что вдоль российской границы может быть образована серая зона, которая на 20 километров углубится на территорию Украины.

При этом снайпер ВСУ подчеркнул, что в настоящее время уже не стоит вопрос о выходе к границам 1991 года, добавив, что даже к границам 24 февраля 2022 года вернуться практически невозможно.

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#вс рф
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Российские ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
Минобороны: ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
10 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/Vital Hil

Ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.
Наиболее продолжительный полет составил более 6 часов, сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ, добавили там.

В ведомстве отметили, что экипажи самолетов дальней авиации постоянно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Ранее в министерстве обороны Финляндии заявили, что российский самолёт нарушил воздушное пространство страны.

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Взорвавшийся польский завод Mesko работал на ВСУ
Взорвавшийся в Польше завод занимался производством оружия для ВСУ
10 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/maki_shmaki

Польский оружейный завод Mesko, на котором 10 июня прогремел мощный взрыв, производил оружие и боеприпасы для ВСУ. Об этом говорится на сайте производственного комплекса.
В 2022 году завод договорился с США о продаже ста единиц переносного зенитного ракетного комплекса Piorun для передачи Украине.

Уже в 2023 году Mesko совместно с Украиной запустил производство 125-мм танковых боеприпасов для пользования ВСУ. Тогда завод сообщал, что передаёт Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды. При этом уточнялось, что ВСУ оснащены ПЗРК Piorun, которые доказали свою пользу в украинском вооруженном конфликте.

Напомним, во вторник, 10 июня, стало известно, что на оружейном заводе Mesko, расположенном на юге Польши, произошёл сильный взрыв. Взрыв произошёл в центре ракетного топлива, введённого в эксплуатацию несколько лет назад. После этого на предприятии начался пожар. В настоящее время огонь уже потушен.

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Меркурис: После падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ могут дойти до Днепра
10 июня 2024, 16:58

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска после освобождения Часова Яра могут легко дойти до Днепра, если этого потребует оперативная обстановка. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он отмечает, что это стало бы очень плохой новостью для ВСУ. Падение Часова Яра откроет войскам ВС РФ путь к более крупному городу — Константиновке. Защитить этот населённый пункт, потеряв Часов Яр, практически невозможно. Дело в том, отмечает аналитик, что Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку.

С потерей этих двух важных населённых пунктов, продолжает Меркурис, российские войска смогут продвинуться до реки Днепр даже без необходимости брать под свой контроль Краматорск. Падение же Часова Яра откроет российской армии дорогу на Константиновку, ещё раз подчеркнул эксперт в заключение.

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В Херсоне прогремела серия взрывов
10 июня 2024, 16:48

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Херсоне, который временно находится под контролем Украины, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.
«В центральной части города слышны взрывы», — написал Мрочко в своём Telegram-канале.

Он также призвал население города укрыться в безопасных местах. При этом Мрочко не уточнил, где именно прогремели взрывы.

Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили, что команда режиссеров военкоров прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения мирного населения в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами ВС РФ для дальнейшего обвинения России в смерти гражданских.

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ВСУ бросают раненых сослуживцев в Часов Яре
Кимаковский: ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев из Часов Яра
10 июня 2024, 16:30

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев с передовых позиций в Часов Яре. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что армия России имеет в городе серьёзные успехи. На сегодняшний день микрорайон канал практически полностью зачищен от ВСУ.

Ранее Кимаковский заявлял, что ранее восток Часова Яра какое-то время был так называемой серой зоной. По его словам, ВСУ пытались держать под огневым контролем эту территорию, предпринимали попытки заходить и укрепиться там. Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более 1 000 человек.

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«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине
Стариков: в конце лета на Украине произойдет генеральное сражение
10 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/ffikretow

Украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что в конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта. Об этом пишет «МК».
«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь», — сказал он.

По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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