Новый министр обороны РФ встретился с военкорами

Фото: Минобороны РФ
Новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов встретился в военными корреспондентами, которые освещают СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Беседа министра и военкоров носила конструктивный и откровенный характер, отмечает издание. Также в сообщении сказано, что такие встречи будут проводиться на регулярной основе.
Ранее Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему сообщили, что с начала спецоперации медики провели порядка 300 операций на сердце у военных. О проведенных операциях главе ведомства рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. Как утверждает врач, спасти жизни военнослужащий удалось с помощью высокотехнологичного оборудования гибридной операционной, все операции были проведены успешно.
Также сегодня, 10 июня, Белоусову присвоено звание генерала армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему сообщили, что с начала спецоперации медики провели порядка 300 операций на сердце у военных. О проведенных операциях главе ведомства рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. Как утверждает врач, спасти жизни военнослужащий удалось с помощью высокотехнологичного оборудования гибридной операционной, все операции были проведены успешно.
Также сегодня, 10 июня, Белоусову присвоено звание генерала армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак