Новый пакет санкций против России могут принять 23 февраля, заявили в ЕС

Глава ЕС Каллас: новый пакет санкций против России могут принять 23 февраля
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля. Информацию об этом передает Reuters.
Тем временем 19 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении еще на год действующих антироссийских ограничений, введенных из‑за конфликта на Украине. Документ опубликовали в Федеральном реестре.
«В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России», — произнесла Каллас.
Возвращаясь к санкциям со стороны США, стоит отметить, что речь идет о мерах, принятых при администрации Джо Байдена в феврале 2022 года, при первом президентском сроке Трампа в 2018 году, а также при Бараке Обаме в 2014 году. В указе подчеркивается, что причины, из‑за которых ввели рестрикции, сохраняются и продолжают рассматриваться США как «необычайная и чрезвычайная угроза» для национальной безопасности и внешней политики Америки.