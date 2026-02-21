Новый пакет санкций против России могут принять 23 февраля, заявили в ЕС

21 февраля 2026, 11:44

Глава ЕС Каллас: новый пакет санкций против России могут принять 23 февраля

Фото: istockphoto/ffikretow

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля. Информацию об этом передает Reuters.





Тем временем 19 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении еще на год действующих антироссийских ограничений, введенных из‑за конфликта на Украине. Документ опубликовали в Федеральном реестре.





«В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России», — произнесла Каллас.