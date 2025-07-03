Новый взрыв прогремел в Одессе
В Одессе прогремел взрыв, повреждена портовая инфраструктура
В четверг в Одессе прогремел новый взрыв на фоне сообщений о воздушной тревоге в регионе, информирует телеканал «Общественное».
Ранее о взрыве сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. По данным украинского издания «Страна.ua», в результате взрыва повреждена портовая инфраструктура.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Одесской области в 17:22 по московскому времени.
Ранее сообщалось о том, что бывший мэр Луганска погиб в результате взрыва в центре города.
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