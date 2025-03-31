«Нравится или нет»: Трамп сделал заявление о возможной сделке между Путиным и Зеленским

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер России Владимир Путин должен заключить мирную сделку с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время брифинга для журналистов пресс-пула Белого дома.
«Некоторые вещи, которые он (Путин — ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… Когда он считает Зеленского не заслуживающим доверия — предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский — ред.) вам или нет», — заявил Трамп.
При этом он подчеркнул, что по-прежнему уверен в желании президента России урегулировать конфликт на Украине. По словам Трампа, Путин не откажется от своих слов.
Трамп также обвинил Зеленского в попытке сорвать соглашение по редкоземельным минералам между Вашингтоном и Киевом.
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Элина Позднякова