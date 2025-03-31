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«Нравится или нет»: Трамп сделал заявление о возможной сделке между Путиным и Зеленским

Трамп: Путин должен заключить сделку с Зеленским
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер России Владимир Путин должен заключить мирную сделку с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время брифинга для журналистов пресс-пула Белого дома.
«Некоторые вещи, которые он (Путин — ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… Когда он считает Зеленского не заслуживающим доверия — предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский — ред.) вам или нет», — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что по-прежнему уверен в желании президента России урегулировать конфликт на Украине. По словам Трампа, Путин не откажется от своих слов.

Трамп также обвинил Зеленского в попытке сорвать соглашение по редкоземельным минералам между Вашингтоном и Киевом.

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ВСУ рассредоточили сводные отряды в лесах у курского хутора Олешня
31 марта 2025, 07:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ у хутора Олешня в Курской области рассредоточили в лесах сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 41-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«В районе хутора Олешня противник рассредоточил сводные отряды из 80-й ОДШБр и 41-й ОМБр в лесополосах на восточной и юго-восточной окраинах. По живой силе противника наносится комплексное огневое поражение», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодняшний день российские силы продолжают уничтожать личный состав украинской армии в Курской области.

Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» заявил, что ВСУ стягивают все возможные силы к селу Гуево в Курской области и к границе между Сумской областью и Россией.

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Минувшей ночью над территориями РФ сбили 66 беспилотников ВСУ
Минобороны: 66 БПЛА ВСУ сбили над территорией России минувшей ночью
31 марта 2025, 07:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает МО РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что 41 вражеский беспилотник ликвидировали в Брянской области. Еще 24 дрона ВСУ сбили над Калужской областью и один — над Курской.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате украинской атаки нет, а все воздушные цели были успешно уничтожены.

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В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ
31 марта 2025, 07:24

Фото: iStock/Evgeny Stavnikov

В Херсонской области на берегу Днепра обнаружили новое автоматическое устройство технической разведки, установленное диверсантами ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Это автоматическое устройство технической разведки, установленное на берегу Днепра. Оно позволяет записывать звук с помощью микрофона, по нему устанавливать, какой тип техники передвигается и в каком количестве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что устройство передает информацию через мобильный телефон. По предварительным данным, его установили украинские диверсанты.

До этого подобные образцы еще не встречались, отметил собеседник агентства и добавил, что он будет передан специалистам для детального изучения.

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Венгрия пытается снять санкции с части россиян
Сийярто: Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян
31 марта 2025, 06:49

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Венгрия активно работает над снятием санкций с нескольких российских россиян, включая бизнесменов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Эту информацию передало РИА Новости.
«Мы инициировали исключение из списка девяти человек», — пояснил Сийярто.
По мнению венгерской стороны, эти люди не должны находиться под ограничениями с юридической точки зрения.

Сийярто рассказал, что уже добилась успеха в трёх случаях из предложенного списка, в том числе для министра спорта Михаила Дегтярева.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Гутерриша за игнорирование подвигов Красной армии. Он выступая на памятной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул роль СССР в освобождении концлагеря.

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Трамп рассказал о желании Зеленского отказаться от сделки по металлам
Трамп: Зеленский пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам
31 марта 2025, 04:31

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в попытке сорвать соглашение по редкоземельным минералам между Вашингтоном и Киевом. Об этом он заявил во время брифинга для журналистов пресс-пула Белого дома, сообщает Reuters.
«Он пытается отойти от редкоземельной сделки. И если он сделает это, у него будут некоторые проблемы. Большие, большие проблемы», — заявил Трамп.
Утром 30 марта сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский оказался перед сложной, практически неразрешимой дилеммой из-за предложенного США соглашения по разработке минеральных ресурсов. Оба варианта — как отказ от подписания документа, так и согласие — влекут за собой немалые риски.

Также в ночь с 30 на 31 марта стало известно, что высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной гибридной или прямой военной конфронтации с Россией.

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