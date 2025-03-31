Трамп рассказал о желании Зеленского отказаться от сделки по металлам

Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в попытке сорвать соглашение по редкоземельным минералам между Вашингтоном и Киевом. Об этом он заявил во время брифинга для журналистов пресс-пула Белого дома, сообщает Reuters.
«Он пытается отойти от редкоземельной сделки. И если он сделает это, у него будут некоторые проблемы. Большие, большие проблемы», — заявил Трамп.Утром 30 марта сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский оказался перед сложной, практически неразрешимой дилеммой из-за предложенного США соглашения по разработке минеральных ресурсов. Оба варианта — как отказ от подписания документа, так и согласие — влекут за собой немалые риски.
Также в ночь с 30 на 31 марта стало известно, что высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной гибридной или прямой военной конфронтации с Россией.
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