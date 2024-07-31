NYT: на Украине мобилизуют по 30 тысяч человек каждый месяц с мая 2024 года

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На Украине мобилизуют по 30 тысяч человек каждый месяц с мая 2024 года, когда был принят новый закон об усилении мобилизации. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета New York Times. Нынешние показатели в 2-3 раза превышают те, что были в последние месяцы зимы, говорится в материале.
«С мая, когда вступил в силу новый закон о воинской повинности, Киев собирал до 30 тысяч человек в месяц», — заявили газете три источника, владеющих данными по мобилизации на Украине.Вместе с этим в издании отметили, что цифру в 30 тысяч мобилизованных еще не удалось подтвердить независимо.
Ранее журналистка из Дании сообщала, что на улицах Украины творится хаос из-за беспорядочной мобилизации, а после ужесточения закона все станет еще хуже.
«Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют», — писало DR.Читайте также:
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