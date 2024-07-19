«Тяжело»: украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ

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Вооружённые силы Украины испытывают нехватку бойцов на некоторых направлениях даже для оборонительных действий. Такое заявление сделал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. <…> Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится», — отметил генерал.Замначальника Генштаба украинской армии добавил, что призыв на фронт проводится не настолько решительно, и мобилизация не удовлетворяет текущие потребности.
Ранее стало известно, что в ВСУ растёт число дезертиров, бегущих за границу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак