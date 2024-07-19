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«Тяжело»: украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ

Генерал ВСУ Романенко: бойцов не хватает даже для обороны на некоторых участках
19 июля 2024, 00:09
Фото: istock /YakubovAlim

Фото: istock /YakubovAlim

Вооружённые силы Украины испытывают нехватку бойцов на некоторых направлениях даже для оборонительных действий. Такое заявление сделал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. <…> Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится», — отметил генерал.
Замначальника Генштаба украинской армии добавил, что призыв на фронт проводится не настолько решительно, и мобилизация не удовлетворяет текущие потребности.



Ранее стало известно, что в ВСУ растёт число дезертиров, бегущих за границу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#интервью
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#мобилизация
Жена мобилизованного украинца подожгла себя в знак протеста
«Страна.ua»: под Киевом женщина подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу
19 июля 2024, 00:23

Фото: istock / grafoto

Украинка подожгла себя у здания суда в поселке Ракитное Киевской области из-за отказа в одобрении одобрить отсрочку от мобилизации ее супругу. Об этом информирует издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
По данным издания, семейная пара пыталась через суд добиться отсрочки от мобилизации, но получили отказ.

После происшествия женщину экстренно доставили в киевскую больницу, где медики констатировали ожоги 80% поверхности тела.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Ранее датская журналистка рассказала о хаосе на улицах Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
#режим
#тела
#мобилизация
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Полковник Бод: армия Украины ослаблена, Запад не в состоянии поддержать ВСУ
19 июля 2024, 00:22

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украинская армия сильно ослаблена, а Запад не в состоянии поддержать ВСУ на должном уровне. Об этом заявил полковник полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу «Daniel Davis / Deep Dive».
«Мы видим, что украинская армия сильно ослаблена, как и техника, которая также очень важна», — пояснил Бод.
По словам полковника, Запад не может поддерживать Украину в том объеме, как той требуется.

«Идея состоит в том, чтобы уничтожить потенциал (ВСУ — прим.ред.), и это именно то, что они (армия России — прим. ред.) делают сейчас», – заключил Бод.
Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что армия Украины испытывает нехватку бойцов на некоторых направлениях даже для оборонительных действий.

«На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. <…> Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится», — отметил генерал.
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#техника
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#вс рф
#запад
#удар
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«Страна»: Боевику ВСУ дали 9 лет за убийство украинца, поддержавшего Россию
18 июля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На Украине приговорили к 9 годам колонии боевика ВСУ, который убил мирного жителя Харьковской области, поддержавшего Россию. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Как указано в сообщении, суд в Полтавской области признал военнослужащего виновным в убийстве гражданского, которое он совершил в селе Копанки Харьковской области в 2022 году.

По данным издания, солдат ВСУ жил в одном из домов села, когда проходил службу, куда был приглашен местный житель, чтобы заколотить окна и двери. После ремонта мужчина начал говорить боевику, что «поддерживает Россию и не уважает ВСУ», говорится в публикации. В ответ на это солдат выстрелил дважды в воздух в надежде напугать жителя, а когда тот продолжил говорить, убил его прямым выстрелом в голову, заявляет «Страна».

Ранее сообщалось, что пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья. Уточнялось, что мирного жителя убили во время автомобильной погони.

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В США оценили попытки ВСУ удержаться в Крынках
NYT: попытки ВСУ удержаться в Крынках — спорные, бессмысленные и жестокие
18 июля 2024, 18:54

Фото: istockphoto/undefined undefined

Попытки боевиков ВСУ удержаться в Крынках под Херсоном являются спорными, бессмысленными и жестокими. Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что операция украинских военных с самого начала была спорной.
«Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была спорной с самого начала... Военные аналитики предупреждали, что операция, которая состояла из опасных речных переправ, была уязвима в своей логистике и вряд ли приведена бы к быстрым прорывам», — говорится в материале.

На жестокость и бессмысленность операции жаловались и сами боевики, ведь Украина в итоге потеряла многие жизни. Военнослужащие Украины были «легкой добычей» для ВС РФ при пересечении Днепра на лодках. Кроме того, националистов никто не прикрывал от российских артиллеристов, резюмировали обозреватели.

Ранее сообщалось, что с октября прошлого года по июнь текущего в Крынках «официально пропали без вести» больше 780 боевиков ВСУ. Эвакуировано 262 погибших.

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#новости
#херсонская область
#спецоперация
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В ДНР из-за подрыва машины на мине ВСУ погибли три сотрудника «Воды Донбасса»
18 июля 2024, 18:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли под Волновахой ДНР в результате наезда служебной машины на украинскую мину. Об этом написал глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. По словам Пушилина, враг 7 раз с начала суток ударил по ДНР с применением дронов и артиллерии.

В результате обстрелов повреждения получили семь жилых домов и один инфраструктурный объект. Разрушения зафиксированы в Донецке и Горловке.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29
18 июля 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Удар по военному аэропорту и самолету МиГ-29 боевиков ВСУ нанесли российские военные. Об этом сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: <...> три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Также там доложили, что силами российских бойцов уничтожены склады с боеприпасами и хранилище техники противника. Авиация и беспилотники поразили инфраструктуру аэродрома боевиков, живую силу и технику ВСУ в 127 районах.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Москва предпринимает попытки перейти к мирным переговорам с Киевом.

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#украина
#война
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#новости
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Вынесен приговор участнику Азова* за убийство двух жителей Мариуполя
СК: участника Азова* приговорили к 26 годам за убийство двух жителей Мариуполя
18 июля 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Участника запрещенного в России «Азова»* приговорили к 26 годам за убийство двух жителей Мариуполя. Об этом сообщили в Следкоме, опубликовав кадры допроса. По словам осужденного, он расстрелял двух мужчин в апреле 2022 года.
«Обнаружил, как мужчина с любопытством разглядывает здание и направляется туда. После того, как он начал залезать через окно. Я ему крикнул, а перед этим вызвал со второго этажа наряд. На крики пришел командир, отдав приказ застрелить его», — сказал боевик ВСУ.

Он отметил, что в окно лез и второй мужчина. На вопрос о раскаянии украинский военный ответил утвердительно, именно поэтому, по его словам, он и написал явку с повинной.

*Признан террористической организацией и запрещен в РФ

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#тюрьма
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Меркурис: Капитуляция Украины неизбежна
Меркурис: Сырский признал неизбежность капитуляции Украины
18 июля 2024, 16:46

Фото: istockphoto / Jakub Laichter

В своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский осознаёт неизбежность поражения своей страны.
Эксперт утверждает, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Сырский признал поражение в боевых действиях.

«Сырский заявил, что Украина не может победить Россию, и что так называемый мир, некоторые даже называют его капитуляцией, неизбежен. На Украине происходят серьёзные события. Он обращает внимание на то, что положение Владимира Зеленского становится шатким», — отметил Меркурис.

Он подчеркнул, что внутри страны растёт критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Обсуждается даже его возможное смещение с должности.

В конце мая главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о напряжённой обстановке на фронте. По его словам, наиболее напряжённая ситуация наблюдается в районе Ивановского и Часов Яра на Краматорском направлении.

В начале июня министр обороны Украины Андрей Белоусов также отметил, что напряжённая обстановка сложилась на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.

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#украина
#страны
#министр
#мир
#днр
#всу
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Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
«Страна.ua»: В ВСУ растёт число дезертиров, бегущих за границу
18 июля 2024, 16:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украинские солдаты массово пытаются сбежать за границу. Об этом информирует «Страна.ua».
По словам одного из дезертиров, его мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем. В первый же день в рядах ВСУ военный сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы покинуть страну.

Уточняется, что зачастую дезертиры бегут из страны в Молдавию. Согласно договоренности с сотрудниками погранслужбы они несколько минут «не замечают» беглеца.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти. Украинские военнообязанные пытаются сбежать из страны через «реку смерти» от массового призыва в ряды ВСУ.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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#украина
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