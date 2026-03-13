13 марта 2026, 06:52

РИА Новости: украинский военный потерялся и угодил в плен ВС РФ

Фото: iStock/Irina Piskova

Морская пехота ВС РФ пленила потерявшегося украинского военнослужащего, который доставлял припасы своим сослуживцам. Об этом рассказал РИА Новости стрелок с позывным «Август».





У российских морпехов вызвал подозрение мужчина в камуфляжной форме с рюкзаком, который двигался в сторону расположения бойцов группы «Центр». В ходе проверки выяснилось, что он является солдатом Вооруженных сил Украины.



«Попросили снять рюкзак, проверили содержимое. Там были пауэрбанки, тушенка и другие припасы, все на украинском языке. Поняли, что этот человек не гражданский, задержали его и взяли в плен», — заявил морпех.