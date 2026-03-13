Украинский военный потерялся и угодил в плен
РИА Новости: украинский военный потерялся и угодил в плен ВС РФ
Морская пехота ВС РФ пленила потерявшегося украинского военнослужащего, который доставлял припасы своим сослуживцам. Об этом рассказал РИА Новости стрелок с позывным «Август».
У российских морпехов вызвал подозрение мужчина в камуфляжной форме с рюкзаком, который двигался в сторону расположения бойцов группы «Центр». В ходе проверки выяснилось, что он является солдатом Вооруженных сил Украины.
«Попросили снять рюкзак, проверили содержимое. Там были пауэрбанки, тушенка и другие припасы, все на украинском языке. Поняли, что этот человек не гражданский, задержали его и взяли в плен», — заявил морпех.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Российская сторона утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.