Количество жертв при взрыве у автобуса ТЦК в Николаеве выросло до трех

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Количество жертв при взрыве у автобуса территориального центра комплектования (военкомат) в Николаеве выросло до трех. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на специалистов центра противоминной деятельности.
«Во время взрыва в Николаеве погибли твое военнослужащих центра противоминной деятельности», — сказано в публикации.Накануне стало известно о взрыве рядом с автобусом в Николаеве, где были сотрудники ТЦК. Уточнялось, что, по одной из версий, женщина могла отомстить за мобилизацию ее сына, который погиб во время боевых действий.
Также сообщалось, что шесть человек были госпитализированы. Часть из них была в тяжелом состоянии.
Ранее «Радио 1» писало об атаке со стороны ВСУ в Запорожской области.
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Никита Кротов