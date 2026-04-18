Над двумя регионами России произошли взрывы
Ростовская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщает Telegram-канал Shot, над Ростовом-на-Дону прогремели как минимум два взрыва. Звуки взрывов также было слышно в Таганроге.
Информация о пострадавших и разрушениях на момент написания заметки не поступала. Мэр Таганрога Светлана Камбулова подтвердила, что в городе работает система противовоздушной обороны. Она призвала местных жителей немедленно укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.
Это не единственная атака за сегодня: ранее беспилотники ВСУ нанесли удары по промышленным объектам в Сызрани и Новокуйбышевске (Самарская область). Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что, по предварительным данным, жертв нет.
Перед этим военкомы обстреляли автомобиль в Киеве.
