Над двумя регионами России произошли взрывы

18 апреля 2026, 22:01

Shot: Над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прозвучали взрывы на фоне удара ВСУ

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Ростовская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщает Telegram-канал Shot, над Ростовом-на-Дону прогремели как минимум два взрыва. Звуки взрывов также было слышно в Таганроге.