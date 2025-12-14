Обломки БПЛА упали в двух местах в Краснодарском крае

14 декабря 2025, 02:36

В поселке Афипском на Кубани в двух местах упали обломки БПЛА ВСУ, пострадавших нет

Обломки дрона ВСУ упали в двух местах в поселке Афипском Северского района. Жертв и пострадавших нет, передает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Уточняется, что на одном из участков обломки БПЛА вызвали возгорание в огороде частного дома. К счастью, пожар оперативно ликвидировали. По другому адресу в результате падения фрагментов беспилотника в жилом доме выбило окна.



На местах инцидентов в настоящее время работают все необходимые оперативные и специальные службы.



Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе в Урюпинске Волгоградской области. Сейчас обстановка находится под контролем, проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов.