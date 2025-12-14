На нефтебазе в Волгоградской области вспыхнул пожар из-за атаки украинских БПЛА

14 декабря 2025, 02:02

Бочаров: На нефтебазе в Урюпинске вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА ВСУ, идет эвакуация

Фото: iStock/Dragon Claws

После атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе в Урюпинске Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.





Он объяснил, что в ночь с 13 на 14 декабря подразделения ПВО РФ отражают нападение украинских дронов на Волгоградскую область. Число уничтоженных БПЛА не приводится.



В Урюпинске падение обломков одного из сбитых беспилотников вызвало возгорание на территории нефтебазы. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования.





«Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП «Урюпинская гостиница». По предварительным данным пострадавших нет», — добавил Бочаров.