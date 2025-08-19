Обломки БПЛА ВСУ упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, начался пожар

19 августа 2025, 04:02

Фото: iStock/Distortion Media

ВСУ атаковали беспилотниками здание больницы и нефтеперерабатывающего завода в Волгограде. На месте возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.





Предварительно, пострадавших из-за атаки и возгорания нет. На месте происшествия работают пожарные расчеты, занимающиеся локализацией и тушением пожаров.





«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ», — сообщили в пресс-службе.