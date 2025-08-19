Обломки БПЛА ВСУ упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, начался пожар
ВСУ атаковали беспилотниками здание больницы и нефтеперерабатывающего завода в Волгограде. На месте возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Предварительно, пострадавших из-за атаки и возгорания нет. На месте происшествия работают пожарные расчеты, занимающиеся локализацией и тушением пожаров.
«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ», — сообщили в пресс-службе.Бочаров уточнил, что пациентам медицинского учреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в небе над Волгоградом прогремело около 10 взрывов. По словам очевидцев, сначала в 01:20 ночи раздался один громкий звук, а затем, начиная с 01:40, последовала продолжительная серия хлопков.
Местные жители докладывали, что беспилотники ВСУ летели на очень низкой высоте со стороны села Большие Чапурники.