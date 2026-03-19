Стало известно об исчезновении сотен бойцов ВСУ в «черной дыре» Харьковской области

19 марта 2026, 01:36

Сотни солдат 159-й бригады ВСУ пропали без вести в «черной дыре» в Харьковской области

Сотни военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины погибли или пропали без вести в районе села Зыбино Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.





Небольшое село Зыбино в Волчанском районе стало настоящей «чёрной дырой» для украинских подразделений. Бойцы бесследно исчезают один за другим.





«Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — говорится в материале.