Стало известно об исчезновении сотен бойцов ВСУ в «черной дыре» Харьковской области
Сотни солдат 159-й бригады ВСУ пропали без вести в «черной дыре» в Харьковской области
Сотни военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины погибли или пропали без вести в районе села Зыбино Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Небольшое село Зыбино в Волчанском районе стало настоящей «чёрной дырой» для украинских подразделений. Бойцы бесследно исчезают один за другим.
«Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — говорится в материале.Также отмечается, что большинство военнослужащих ВСУ были уничтожены у соседнего села Волчанские Хутора. Украинское командование считает этот населённый пункт «стратегически важным» и ежедневно направляет туда новых мобилизованных бойцов.
