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Военные эксперты в разных странах пришли к выводу, что безвозвратные потери ВСУ с начала конфликта составили около полумиллиона человек. В украинских СМИ и на сайтах с июня 2022 года опубликованы 408 тысяч некрологов.
Обозреватели издания «Комсомольская правда» подчёркивают, что эта цифра основывается только на официальных данных, которые можно подтвердить, обращаясь к украинским ресурсам. То есть, это те данные о погибших, которые указывает украинская сторона.
Разница между цифрой 500 тысяч человек, которую называют в том числе и западные эксперты, и 408 тысячами опубликованных некрологов объясняется тем, что какое-то количество своих погибших военнослужащих Киев просто не обозначает. Существует целая коррупционная схема по сокрытию реальных цифр боевых потерь.
Подлинные данные о количестве погибших могут скрывать абсолютно все — от командира взвода украинской армии до командира бригады ВСУ. Происходит задержка в обнародовании информации о гибели солдат, от недель до месяцев. За это время украинский офицер в подразделении, где погиб человек, может неплохо нажиться на зарплате погибшего и на социальных выплатах, которые положены его родственникам. Такие коррупционные схемы действуют на Украине едва ли не с самого начала СВО.
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Разница между цифрой 500 тысяч человек, которую называют в том числе и западные эксперты, и 408 тысячами опубликованных некрологов объясняется тем, что какое-то количество своих погибших военнослужащих Киев просто не обозначает. Существует целая коррупционная схема по сокрытию реальных цифр боевых потерь.
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Александр Бойцов