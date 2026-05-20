Общественники попросили проверить Александра Васильева на иностранное финансирование

20 мая 2026, 09:07

Телеведущего Александра Васильева могут признать иноагентом

Александр Васильев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Общественники попросили Генпрокуратуру, СК и Минюст проверить телеведущего Александра Васильева на иностранное финансирование. Поводом стали сообщения о переводах от клиентов с Украины за онлайн-курсы о стиле и моде. Об этом сообщает Mash.





По информации канала, после переезда во Францию мужчина открыл закрытый клуб по интересам. В его программе — дистанционные консультации, лекции и разборы образов. Есть и персональные занятия, в том числе подготовка к свадьбе и полный пересмотр стиля. Участие для новых клиентов стоит около 24 тысяч рублей в месяц, для постоянных — 16 тысяч.



Личная офлайн-консультация стоит более 550 тысяч рублей. В Россию Васильев не приезжает. Клиентам доступны только онлайн-формат и мастер-классы за пределами страны. Особое внимание общественники обратили на платежи из Украины. Прямые переводы в гривнах Васильев принимать не хочет и просит клиентов оплачивать услуги через сторонние карты с конвертацией в евро или доллары. Этот пункт, как утверждает канал, активисты указали в обращениях. Васильев уехал из России в 2022 году после начала СВО и закрытия «Модного приговора». Сейчас он живёт во французской Оверни.