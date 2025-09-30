Обвинение запросило для певицы Максаковой* пять лет и два месяца заочно
Прокурор потребовал заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам колонии оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.
Исполнительницу обвинили в публичных призывах через интернет к действиям, направленным против безопасности России, и в неисполнении обязанностей иноагента. Она находится в международном розыске.
Поводом для дела стало интервью украинскому телеканалу, в котором, как указывается, Максакова* критиковала российских военных и призывала граждан России спонсировать Вооружённые силы Украины.
Перед этим сообщалось, что Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность иноагентов.
