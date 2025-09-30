Достижения.рф

Прокурор просит для иноагента Максаковой* 5 лет и 2 месяца заочно
Мария Максакова-Игенбергс*(Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Прокурор потребовал заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам колонии оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.



Исполнительницу обвинили в публичных призывах через интернет к действиям, направленным против безопасности России, и в неисполнении обязанностей иноагента. Она находится в международном розыске.

Поводом для дела стало интервью украинскому телеканалу, в котором, как указывается, Максакова* критиковала российских военных и призывала граждан России спонсировать Вооружённые силы Украины.

Перед этим сообщалось, что Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность иноагентов.

Никита Кротов

