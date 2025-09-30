Обвинение запросило для певицы Максаковой* пять лет и два месяца заочно

30 сентября 2025, 18:28

Прокурор просит для иноагента Максаковой* 5 лет и 2 месяца заочно

Мария Максакова-Игенбергс*(Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Прокурор потребовал заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам колонии оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.