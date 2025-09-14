Достижения.рф

Обвиняемый в мошенничестве военблогер Алёхин владеет премиальными авто на сумму более 10 млн рублей

Военблогер Роман Алёхин владеет тремя премиальными авто на сумму 10 млн рублей
Роман Алехин (фото: Telegram @Alekhin_Telega)

Военблогер Роман Алехин, известный своей волонтерской деятельностью по сбору помощи бойцам СВО, оказался владельцем автопарка из трёх автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Среди автомобилей Алехина – электромобиль ZEEKR 001 стоимостью 4,3 миллиона рублей, Volkswagen Teramont примерно за 3,5 миллиона и Haval H7, цена которого начинается от 3,5 миллиона рублей. При этом ZEEKR 001 зарегистрирован на принадлежащее блогеру ООО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю.И. Алехина», что, по предположениям, делается с целью снижения налоговой нагрузки.

Ранее Алехин жил на съёмной квартире вместе с мамой, и его финансовое положение резко изменилось после начала волонтерской деятельности.

В настоящее время МВД Курской области проводит проверку в отношении блогера после публикации видео, в котором он обсуждает возможные схемы отмывания денег при организации помощи участникам СВО. Юристы не исключают, что по итогам проверки Роману Алехину может грозить уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, что предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0