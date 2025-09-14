Обвиняемый в мошенничестве военблогер Алёхин владеет премиальными авто на сумму более 10 млн рублей

14 сентября 2025, 12:31

Военблогер Роман Алёхин владеет тремя премиальными авто на сумму 10 млн рублей

Роман Алехин (фото: Telegram @Alekhin_Telega)

Военблогер Роман Алехин, известный своей волонтерской деятельностью по сбору помощи бойцам СВО, оказался владельцем автопарка из трёх автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.