Обвиняемый в мошенничестве военблогер Алёхин владеет премиальными авто на сумму более 10 млн рублей
Военблогер Роман Алехин, известный своей волонтерской деятельностью по сбору помощи бойцам СВО, оказался владельцем автопарка из трёх автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Среди автомобилей Алехина – электромобиль ZEEKR 001 стоимостью 4,3 миллиона рублей, Volkswagen Teramont примерно за 3,5 миллиона и Haval H7, цена которого начинается от 3,5 миллиона рублей. При этом ZEEKR 001 зарегистрирован на принадлежащее блогеру ООО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю.И. Алехина», что, по предположениям, делается с целью снижения налоговой нагрузки.
Ранее Алехин жил на съёмной квартире вместе с мамой, и его финансовое положение резко изменилось после начала волонтерской деятельности.
В настоящее время МВД Курской области проводит проверку в отношении блогера после публикации видео, в котором он обсуждает возможные схемы отмывания денег при организации помощи участникам СВО. Юристы не исключают, что по итогам проверки Роману Алехину может грозить уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, что предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Читайте также: